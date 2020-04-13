Жительница Твери за снятие порчи отдала "гадалке" 96 000 рублей
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 25-летняя женщина и сообщила, что на улице к ней обратилась неизвестная женщина и предложила снять порчу. За "обряд" потерпевшая отдала злоумышленнице 96 000 рублей.
Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери установили личность подозреваемой. Ею оказалась 65-летняя ранее судимая местная жительница.
В полиции женщина созналась в содеянном и пояснила, что деньги уже потратила.
За мошенничество фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU