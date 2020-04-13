2020-04-13T17:29:22+03:00
Происшествия

Жительница Твери за снятие порчи отдала "гадалке" 96 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За снятие порчи жительница Твери отдала мошеннице 96 000 рублейЗа снятие порчи жительница Твери отдала мошеннице 96 000 рублейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 25-летняя женщина и сообщила, что на улице к ней обратилась неизвестная женщина и предложила снять порчу. За "обряд" потерпевшая отдала злоумышленнице 96 000 рублей.

Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери установили личность подозреваемой. Ею оказалась 65-летняя ранее судимая местная жительница.

В полиции женщина созналась в содеянном и пояснила, что деньги уже потратила.

За мошенничество фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил куличи на производстве
В Тверской области по нацпроекту отремонтируют больше 153 км дорог
Тверская область заняла 32-е место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест
В Твери изменился график работы травмпунктов
В Твери молодая девушка попала под машину
Крупную партию немаркированной табачной продукции и алкоголя изъяли в Твери
Жительница Твери за снятие порчи отдала "гадалке" 96 000 рублей
В Тверской области водитель пострадал, съехав в кювет на иномарке
В Тверской области мужчина лишился телефона после выпивки в сомнительной компании
Коронавирус в Тверской области: Тверской вагонзавод возобновил работу в полном объеме
План бюджета Тверской области по доходам перевыполнен на 5%
Коронавирус в Тверской области: как потребителю защитить свои права при вынужденном отказе от услуг
Тлеющий торф тушили спасатели в Тверской области
Справиться с форс-мажором, возникшим из-за коронавируса, тверским экспортёрам помогут на горячих линиях
В Твери следователи возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
Жителя Тверской области подозревают в убийстве брата
Прокуратура защитила права сироты в Тверской области
После вечеринки житель Тверской области лишился крупной суммы денег