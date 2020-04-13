Жительница Твери за снятие порчи отдала "гадалке" 96 000 рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T17:29:22+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 25-летняя женщина и сообщила, что на улице к ней обратилась неизвестная женщина и предложила снять порчу. За "обряд" потерпевшая отдала злоумышленнице 96 000 рублей.

Оперативниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери установили личность подозреваемой. Ею оказалась 65-летняя ранее судимая местная жительница.

В полиции женщина созналась в содеянном и пояснила, что деньги уже потратила.

За мошенничество фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU