2020-04-13T17:21:01+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель пострадал, съехав в кювет на иномарке

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области водитель перевернулся на иномаркеВ Тверской области водитель перевернулся на иномаркеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла 13 апреля на 53-м км автодороги Рамешки-Максатиха в Максатихинском районе Тверской области.

В региональной УГИБДД России сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Рено Флюенс", съехал в кювет и получил травмы. Признаков алкогольного опьянения у пострадавшего не выявлено.

Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Тверской и Кашинский Савва освятил куличи на производстве
В Тверской области по нацпроекту отремонтируют больше 153 км дорог
Тверская область заняла 32-е место в рейтинге регионов по созданию рабочих мест
В Твери изменился график работы травмпунктов
В Твери молодая девушка попала под машину
Крупную партию немаркированной табачной продукции и алкоголя изъяли в Твери
Жительница Твери за снятие порчи отдала "гадалке" 96 000 рублей
В Тверской области водитель пострадал, съехав в кювет на иномарке
В Тверской области мужчина лишился телефона после выпивки в сомнительной компании
Коронавирус в Тверской области: Тверской вагонзавод возобновил работу в полном объеме
План бюджета Тверской области по доходам перевыполнен на 5%
Коронавирус в Тверской области: как потребителю защитить свои права при вынужденном отказе от услуг
Тлеющий торф тушили спасатели в Тверской области
Справиться с форс-мажором, возникшим из-за коронавируса, тверским экспортёрам помогут на горячих линиях
В Твери следователи возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
Жителя Тверской области подозревают в убийстве брата
Прокуратура защитила права сироты в Тверской области
После вечеринки житель Тверской области лишился крупной суммы денег