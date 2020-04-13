В Тверской области водитель пострадал, съехав в кювет на иномарке
Угрозы жизни нет
В Тверской области водитель перевернулся на иномаркеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 13 апреля на 53-м км автодороги Рамешки-Максатиха в Максатихинском районе Тверской области.
В региональной УГИБДД России сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Рено Флюенс", съехал в кювет и получил травмы. Признаков алкогольного опьянения у пострадавшего не выявлено.
Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU