В Тверской области мужчина лишился телефона после выпивки в сомнительной компании
В полицию обратился 31-летний жител Западнодвинского района и сообщил, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропал мобильный телефон. Ущерб составил 10 000 рублей.
В ходе разбирательства полицейские установили, что потерпевший пригласил домой малознакомого мужчину, чтобы вместе выпить. Когда хозяин уснул, гость взял мобильный телефон и ушел.
Личность и местонахождение подозреваемого удалось установить. Им оказался неработающий 24-летний житель Западной Двины. Злоумышленник сознался в содеянном и вернул телефон.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU