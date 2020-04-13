В Тверской области мужчина лишился телефона после выпивки в сомнительной компании

13 Апр 2020 2020-04-13T16:57:24+03:00

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В полицию обратился 31-летний жител Западнодвинского района и сообщил, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропал мобильный телефон. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейские установили, что потерпевший пригласил домой малознакомого мужчину, чтобы вместе выпить. Когда хозяин уснул, гость взял мобильный телефон и ушел.

Личность и местонахождение подозреваемого удалось установить. Им оказался неработающий 24-летний житель Западной Двины. Злоумышленник сознался в содеянном и вернул телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU