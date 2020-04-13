Коронавирус в Тверской области: Тверской вагонзавод возобновил работу в полном объеме

13 Апр 2020 2020-04-13T16:51:09+03:00

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В понедельник, 13 апреля, Тверской вагоностроительный завод возобновил работу в полном объеме. Утром и днем на смены вышли около 6200 работников.

Трудящиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе всем измеряют температуру тела, обрабатывают руки антисептиком.

В местах общего пользования - на проходных, в столовых, у операционных кассовых центров нанесена разметка для соблюдения безопасной социальной дистанции в 1,5 метра, установлены стойки для обеспечения равномерности распределения потока людей при прохождении через пункты контроля.

- Во всех зданиях и офисных помещениях проведена дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечена регулярная санобработка мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором, - сообщает пресс-служба ОАО "ТВЗ".

Часть сотрудников продолжает работать удаленно. Режим нерабочего времени с сохранением заработной платы соблюдают до 30 апреля работники достигшие возраста 65 лет и беременные женщины, а также одинокие родителям (или опекуны) детей в возрасте до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU