План бюджета Тверской области по доходам перевыполнен на 5%

13 Апр 2020 2020-04-13T16:45:05+03:00

Общая сумма налоговых и неналоговых поступлений в казну региона за три месяца превышает 12 млрд рублей

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Губернатор Игорь Руденя 13 апреля провёл совещание с членами областного правительства. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, а также исполнение регионального бюджета.

За три первых месяца 2020 года в бюджете образовалась положительная динамика по доходам. На первый квартал план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 5%. Всего в казну поступило 12,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU