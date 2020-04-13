План бюджета Тверской области по доходам перевыполнен на 5%
Общая сумма налоговых и неналоговых поступлений в казну региона за три месяца превышает 12 млрд рублей
Губернатор провёл совещание с членами областного правительства. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя 13 апреля провёл совещание с членами областного правительства. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, а также исполнение регионального бюджета.
За три первых месяца 2020 года в бюджете образовалась положительная динамика по доходам. На первый квартал план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 5%. Всего в казну поступило 12,4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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