Коронавирус в Тверской области: как потребителю защитить свои права при вынужденном отказе от услуг
По информации управления Роспотребнадзора по Тверской области в последнее время в ведомство всё чаще обращаются жители региона с вопросами о защите прав потребителей в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Специалисты сообщают, что подробные справочные материалы на эту тему размещены на сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей.
Памятка «Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить» содержит необходимые рекомендации, ответы на часто задаваемые вопросы, а также образцы заявлений. Там можно узнать, как правильно отказаться от путёвки за границу или по России, как сдать билеты на самолёт или поезд или отказаться от брони отеля, а также какие существуют меры поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.
QR-код ссылки на Памятку:
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ИСТОЧНИК KP.RU
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