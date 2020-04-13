2020-04-13T16:29:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: как потребителю защитить свои права при вынужденном отказе от услуг

В условиях распространения коронавируса в Тверской области специалисты советуют, как правильно отказаться от брони в отеле или сдать купленные билеты
Виктория ТУШКОВА
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В условиях распространения коронавируса у многих нарушились планы, а значит билеты и брони не пригодятся.В условиях распространения коронавируса у многих нарушились планы, а значит билеты и брони не пригодятся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По информации управления Роспотребнадзора по Тверской области в последнее время в ведомство всё чаще обращаются жители региона с вопросами о защите прав потребителей в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Специалисты сообщают, что подробные справочные материалы на эту тему размещены на сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей.

Памятка «Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить» содержит необходимые рекомендации, ответы на часто задаваемые вопросы, а также образцы заявлений. Там можно узнать, как правильно отказаться от путёвки за границу или по России, как сдать билеты на самолёт или поезд или отказаться от брони отеля, а также какие существуют меры поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса.

QR-код ссылки на Памятку:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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