13 Апр 2020 2020-04-13T16:05:18+03:00

Тлеющий торф тушили спасатели в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Очаг тления торфа на площади 4 кв. метра был обнаружен мобильной группой сотрудников ПСЧ-84 МЧС России по Тверской области13 апреля в ходе наземного мониторинга территорий неэксплуатированного торфопредприятия в поселке Редкино, Конаковского района.

К месту пожара направлена ОГ Конаковского ПСГ. В 10:50 возорание было локализовано. В 11:40 объявлена полная ликвидация.

- Всего к ликвидации торфяного пожара от МЧС России привлекалось 5 человек и 3 единицы техники, - сообщили в ведомстве. - Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет возникало.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU