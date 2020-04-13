Тлеющий торф тушили спасатели в Тверской области
Очаг тления торфа на площади 4 кв. метра был обнаружен мобильной группой сотрудников ПСЧ-84 МЧС России по Тверской области13 апреля в ходе наземного мониторинга территорий неэксплуатированного торфопредприятия в поселке Редкино, Конаковского района.
К месту пожара направлена ОГ Конаковского ПСГ. В 10:50 возорание было локализовано. В 11:40 объявлена полная ликвидация.
- Всего к ликвидации торфяного пожара от МЧС России привлекалось 5 человек и 3 единицы техники, - сообщили в ведомстве. - Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет возникало.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU