Справиться с форс-мажором, возникшим из-за коронавируса, тверским экспортёрам помогут на горячих линиях

13 Апр 2020 2020-04-13T15:42:42+03:00

Специалисты помогут решить проблемы, возникшие при исполнении договоров, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

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Телефоны горячих линий открылись в помощь компаниям работающим на экспорт из Тверской области. Руководители и специалисты таких компаний смогут получить информацию относительно вопросов ведения внешнеэкономической деятельности, форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров в связи с ситуацией по коронавирусу, а также относительно ведения таможенных операций в условиях ограничений.

- Горячая линия Тверской торгово-промышленной палаты: +7(4822) 35-98-43.

- Телефон оперативного штаба «Российского экспортного центра»: +7 (495) 725-61-50. Антикризисные рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы размещены на сайте центра.

- Горячая линия Торгово-промышленной палаты РФ: 8-800-201-34-30.

- Относительно ведения таможенных операций консультируют по телефонам Федеральной таможенной службы РФ: +7 (499) 449-77-71 (справочная), +7 (499) 449-7235 (справочная по документам, направленным в таможню), +7 (495) 740-1818 (центр телефонного обслуживания).

ИСТОЧНИК KP.RU