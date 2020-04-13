2020-04-13T15:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери следователи возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

Ложные сообщения распространяли в соцсетях
Ольга ТРОФИМОВА
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В полиции данное сообщение опровергли Фото: УМВД России по Тверской областиВ полиции данное сообщение опровергли Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери Заволжским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту публичного распространения сообщений с заведомо ложной информацией о коронавирусе.

Сообщение в соцсетях появилось 9 апреля. Автор, не обладая достоверной информацией об уровне смертности от коронавирусной инфекции, распространил заведомо ложные сведения о том, что в ГБУЗ ТО "Городская клиническая больница № 7" города Твери большая смертность от коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с чем выделяют определенное количество мешков для транспортировки тел умерших.

С публикацией ознакомились более 130 посетителей.

Достоверность данным позже опровергли в УМВД России по Тверской области, сообщив, что это фейк.

- По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности, разместившей данную информацию и сбору доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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