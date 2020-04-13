Жителя Тверской области подозревают в убийстве брата

13 Апр 2020 2020-04-13T14:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом по г. Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве брата.

По версии следствия, ночью, 11 апреля 2020 года, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорились, зашли в подъезд, где 36-летний подозреваемый нанес брату множественные ранения ножом. От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В результате слаженных действий следователей СКР и сотрудников регионального УМВД, злоумышленник был задержан "по горячим следам". По ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело.

- Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время фигуранту будут предъявлены обвинения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU