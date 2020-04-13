Прокуратура защитила права сироты в Тверской области

13 Апр 2020 2020-04-13T14:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Селижаровского района обратилась 22-летняя девушка, имеющая статус лица, оставшегося без попечения родителей.

Девушка не имеет своего жилья и зарегистрирована по месту пребывания в жилом помещении, признанным непригодным для проживания.

Живет и работает заявительница в Твери.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации города Твери и Министерства социальной защиты населения Тверской области обеспечить девушку жилым помещением.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU