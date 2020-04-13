Прокуратура защитила права сироты в Тверской области
В прокуратуру Селижаровского района обратилась 22-летняя девушка, имеющая статус лица, оставшегося без попечения родителей.
Девушка не имеет своего жилья и зарегистрирована по месту пребывания в жилом помещении, признанным непригодным для проживания.
Живет и работает заявительница в Твери.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации города Твери и Министерства социальной защиты населения Тверской области обеспечить девушку жилым помещением.
Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU