После вечеринки житель Тверской области лишился крупной суммы денег
В полицию с заявлением о краже обратился 50-летний житель Кашина. Мужчина сообщил, что в своем дачном доме устроил вечеринку с друзьями. После того, как гости уехали он не досчитался крупной суммы денег в рублях и валюте.
Сотрудники местного отдела полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемую в краже. Оказалось, что на деньги позарилась 25-летняя жительница Калязина. Фигурантка была задержана по месту жительства.
В полиции женщина призналась, что, пока никто не видел, положила портмоне хозяина дома в карман и покинула жилище. Вернувшись домой подозреваемая спрятала похищенные деньги.
Деньги вернули владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU