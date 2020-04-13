2020-04-13T14:10:25+03:00
Происшествия

После вечеринки житель Тверской области лишился крупной суммы денег

Злоумышленницей оказалась знакомая потерпевшего
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области женщина украла у знакомого крупную сумму денегВ Тверской области женщина украла у знакомого крупную сумму денегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию с заявлением о краже обратился 50-летний житель Кашина. Мужчина сообщил, что в своем дачном доме устроил вечеринку с друзьями. После того, как гости уехали он не досчитался крупной суммы денег в рублях и валюте.

Сотрудники местного отдела полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемую в краже. Оказалось, что на деньги позарилась 25-летняя жительница Калязина. Фигурантка была задержана по месту жительства.

В полиции женщина призналась, что, пока никто не видел, положила портмоне хозяина дома в карман и покинула жилище. Вернувшись домой подозреваемая спрятала похищенные деньги.

Деньги вернули владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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