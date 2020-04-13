В Тверской области женщина из ревности ударила сожителя ножом

13 Апр 2020 2020-04-13T12:32:41+03:00

Женщина предстанет перед судом за нападение на сожителя Фото: архив "КП"

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Преступление было совершено в конце февраля 2020 года в Кесовогорском районе Тверской области.

Молодая пара выпивала по месту жительства 29-летней женщины. На почве ревности она стала высказывать сожителю претензии, и они поссорились. Хозяйка схватила нож и ударила сожителя в спину. Мужчина получил тяжелую травму, но остался жив.

По данному факту прокурором Кесовогорского района в отношении женщину утверждено обвинительное заключение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU