2020-04-13T12:32:41+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина из ревности ударила сожителя ножом

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина предстанет перед судом за нападение на сожителя Фото: архив "КП"Женщина предстанет перед судом за нападение на сожителя Фото: архив "КП"
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Преступление было совершено в конце февраля 2020 года в Кесовогорском районе Тверской области.

Молодая пара выпивала по месту жительства 29-летней женщины. На почве ревности она стала высказывать сожителю претензии, и они поссорились. Хозяйка схватила нож и ударила сожителя в спину. Мужчина получил тяжелую травму, но остался жив.

По данному факту прокурором Кесовогорского района в отношении женщину утверждено обвинительное заключение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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