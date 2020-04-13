Девятилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области

13 Апр 2020 2020-04-13T11:49:48+03:00

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Авария произошла днем, 12 апреля, на 6 км дороги в сторону деревни Итомля Ржевского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Лада Приора" не выбрал безопасную скорость движения, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик-пассажир автомобиля. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

Водитель место аварии покинул, его личность установлена, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU