2020-04-13T11:49:48+03:00
Происшествия

Девятилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области

Водитель убежал с места происшествия
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал девятилетний мальчикВ ДТП пострадал девятилетний мальчикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 12 апреля, на 6 км дороги в сторону деревни Итомля Ржевского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Лада Приора" не выбрал безопасную скорость движения, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик-пассажир автомобиля. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

Водитель место аварии покинул, его личность установлена, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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