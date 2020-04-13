Ночью в Тверской области горела деревня

13 Апр 2020 2020-04-13T09:25:11+03:00

Спасатели всю ночь тушили пожар в деревне в Тверской области Фото: Мария ОСИПОВА

Уничтожено несколько строений, пострадавших нет

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Сообщение о пожаре в деревне Гребнёво Фировского района поступило в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 1:00 ночи 13 апреля.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей № 56, № 74, № 9, №61, №25, ОГ Фировского ПСГ, бригада СМП.

По прибытии подразделений было установлено, что горят нескольких строений.

В 2:49 пожар на площади 260 квадратных метров спасателям удалось локализовать. В 4:11 была объявлена ликвидация открытого горения. А спустя еще два часа пожар полностью потушили.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 38 человек и 15 единиц техники.

-В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, испытательная пожарная лаборатория Тверской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU