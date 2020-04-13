2020-04-13T09:25:11+03:00
Происшествия

Ночью в Тверской области горела деревня

Уничтожено несколько строений, пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Спасатели всю ночь тушили пожар в деревне в Тверской областиСпасатели всю ночь тушили пожар в деревне в Тверской областиФото: Мария ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в деревне Гребнёво Фировского района поступило в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 1:00 ночи 13 апреля.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей № 56, № 74, № 9, №61, №25, ОГ Фировского ПСГ, бригада СМП.

По прибытии подразделений было установлено, что горят нескольких строений.

В 2:49 пожар на площади 260 квадратных метров спасателям удалось локализовать. В 4:11 была объявлена ликвидация открытого горения. А спустя еще два часа пожар полностью потушили.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 38 человек и 15 единиц техники.

-В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, испытательная пожарная лаборатория Тверской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области женщина из ревности ударила сожителя ножом
Девятилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области
44 человека заразились коронавирусом в Тверской области
Коронавирус в Тверской области: обследовано 8440 человек на коронавирус
Ночью в Тверской области горела деревня
Неизвестные украли аккумулятор и инструменты из автомобиля жителя Твери
506 человек в Тверской области покинут ветхое жильё
В Твери 13 апреля усилится шквалистый ветер
Сын сорвал с шеи 63-летней мамы золотую цепочку и убежал
Профилактические меры в Твери от коронавируса: какие запреты продлены и на какой срок
Удомля в Тверской области закрывается для въезда не проживающих там граждан, в целях профилактики коронавируса
Коронавирус в Тверской области: новых заболевших на 12 апреля в регионе нет
Два ДТП с участием двухколёсных средств произошли в Тверской области
На лица памятников в Твери надели медицинские маски
Мусоровоз в Твери протаранил иномарку
В АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника
Уникальные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких изготовили бизнесмены в Тверской области
На Максатиху, Тверской области, выпал обильный снег
Больницы в Тверской области для больных коронавирусом: в каких районах открыты
Профилактические меры в Твери от коронавируса: Роспотребнадзор продолжает тестировать пациентов