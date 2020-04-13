Неизвестные украли аккумулятор и инструменты из автомобиля жителя Твери
В полицию обратился 23-летний житель Калязинского района и рассказал, что из его припаркованной машины неизвестные украли аккумулятор и инструменты. Ущерб составил 10 000 рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил имущество, разбив стекло на двери.
В ходе розыска было установлено, что преступление совершил ранее судимый неработающий 20-летний житель Калязина.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU