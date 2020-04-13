Неизвестные украли аккумулятор и инструменты из автомобиля жителя Твери

13 Апр 2020 2020-04-13T09:12:13+03:00

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В полицию обратился 23-летний житель Калязинского района и рассказал, что из его припаркованной машины неизвестные украли аккумулятор и инструменты. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил имущество, разбив стекло на двери.

В ходе розыска было установлено, что преступление совершил ранее судимый неработающий 20-летний житель Калязина.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU