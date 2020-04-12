2020-04-12T19:21:59+03:00
Экономика

506 человек в Тверской области покинут ветхое жильё

Они поселятся в новых квартирах в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»
Олег ХАДАЕВ
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Таких домов становится всё меньше и меньше.Таких домов становится всё меньше и меньше.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Тверская область получает 317 млн. 600 тысяч рублей от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение людей из аварийного жилья. Финансы выделяются в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

- Главное в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья - выполнить обязательства перед людьми. Необходимо не просто отчитаться о сданных квадратных метрах, а учитывать пожелания людей, создать комфортные условия для их проживания», - утверждает губернатор Игорь Руденя.

Софинансирование со Тверской области составит 46 млн. 300 тысяч рублей. Переселиться смогут 506 человек в семи муниципалитетах.

Переселение пройдёт из 220 аварийных жилых помещений общей площадью 8230 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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