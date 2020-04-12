2020-04-12T18:49:47+03:00
Происшествия

В Твери 13 апреля усилится шквалистый ветер

МЧС рекомендует гражданам воздержаться от прогулок
Олег ХАДАЕВ
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Порывы ветра могут быть опасны для тверичан.Порывы ветра могут быть опасны для тверичан.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Управление МЧС по Тверской области предупреждает жителей Твери и области, что 13 апреля ожидается шквалистое усиление ветра.

Порывы будут достигать 12 — 17 метров в секунду, или от 43 до 61 км.

Специалисты призывают тверичан, в этот день, чтобы исключить риски получения травм, воздержаться от прогулок.

По двенадцатибалльной шкале Бофорта, по которой измеряют силу ветра: от 0 — штиль, до 12 ураган, ожидаемый ветер классифицируется на 6 — 7 баллов (сильный ветер, крепкий ветер).

ИСТОЧНИК KP.RU

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