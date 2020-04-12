Сын сорвал с шеи 63-летней мамы золотую цепочку и убежал
В Московский отдел полиции по городу Твери дистанционно обратилась потрясённая 63-летняя женщина. Она сообщила, что её ограбили в собственной квартире.
Приехав по указанному адресу, полицейские узнали, что ограбил 63-летнюю мать 40-летний сын.
Он пришёл к матери и потребовал деньги. Она отказала. Тогда сын сорвал с шеи матери золотую цепочку и убежал.
Полицейские сработали оперативно и задержали, кстати, уже привлекавшегося к уголовной ответственности, безработного бегунка.
Мужчина в содеянном признался.
Сейчас он водворён в изолятор временного содержания. Ему будет предъявлено обвинение в грабеже.
Суд может лишить его возможности общаться с матерью, да и с любыми не посаженными людьми, в течение четырёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU