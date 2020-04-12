Сын сорвал с шеи 63-летней мамы золотую цепочку и убежал

12 Апр 2020 2020-04-12T16:41:00+03:00

О тех, кто совершает преступления, часто пишет сайт УМВД по Тверской области.

В течении ближайших четырёх лет он вряд ли сможет проявить к матери сыновьи чувства

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В Московский отдел полиции по городу Твери дистанционно обратилась потрясённая 63-летняя женщина. Она сообщила, что её ограбили в собственной квартире.

Приехав по указанному адресу, полицейские узнали, что ограбил 63-летнюю мать 40-летний сын.

Он пришёл к матери и потребовал деньги. Она отказала. Тогда сын сорвал с шеи матери золотую цепочку и убежал.

Полицейские сработали оперативно и задержали, кстати, уже привлекавшегося к уголовной ответственности, безработного бегунка.

Мужчина в содеянном признался.

Сейчас он водворён в изолятор временного содержания. Ему будет предъявлено обвинение в грабеже.

Суд может лишить его возможности общаться с матерью, да и с любыми не посаженными людьми, в течение четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU