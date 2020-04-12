Два ДТП с участием двухколёсных средств произошли в Тверской области
На первом километре автодороги Первомайские Горки — Устье произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» с мотоциклом.
Рено, перестраиваясь в правый ряд, не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался параллельно с ним и столкнулся с байком.
В итоге мотоциклист получил ушиб стопы и перелом плюсневых костей.
И хотя у байкера не оказалось ни водительского удостоверения, ни страховки, вину водителя Логана это нисколько не умаляет.
Второе ДТП случилось в Вышнем Волочке. Водитель мопеда наехал на дерево, лежащее на улице. Получил ушиб плечевого сустава.
У пострадавшего не оказалось ни водительского удостоверения, ни каких либо иных документов. Вдобавок, он был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU