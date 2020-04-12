Два ДТП с участием двухколёсных средств произошли в Тверской области

12 Апр 2020 2020-04-12T08:58:06+03:00

Начинается мотосезон, а следом и сезон сводок о происшествиях с мотоциклами. Фото: Виктория ЖУКОВА

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На первом километре автодороги Первомайские Горки — Устье произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» с мотоциклом.

Рено, перестраиваясь в правый ряд, не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался параллельно с ним и столкнулся с байком.

В итоге мотоциклист получил ушиб стопы и перелом плюсневых костей.

И хотя у байкера не оказалось ни водительского удостоверения, ни страховки, вину водителя Логана это нисколько не умаляет.

Второе ДТП случилось в Вышнем Волочке. Водитель мопеда наехал на дерево, лежащее на улице. Получил ушиб плечевого сустава.

У пострадавшего не оказалось ни водительского удостоверения, ни каких либо иных документов. Вдобавок, он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU