На лица памятников в Твери надели медицинские маски

12 Апр 2020 2020-04-12T07:39:18+03:00

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На все ключевые памятники Твери неизвестные надели медицинские маски. Автор перфоманса остался неизвестен. Подборку необычных фотографий опубликовал паблик «Тверь Вконтакте».

Мнения комментаторов, в основной массе — единодушны: масок в аптеках нет, а они их на глупости тратят.

Второй лейтмотив обсуждений — нужно ли носить маски.

Тем временем без масок остался памятник Михаилу Тверскому, потому что очень высокий, да и охраны рядом много. По тем же причинам без медицинских масок оказались и памятники Ленину, и Афанасию Никитину.

Отсутствие же в галерее скульптуры рыбака на набережной Волги, можно объяснить тем, что на него всё, что можно уже надевали.

Михаил Круг. Фото: "Тверь ВКонтакте".

Михаил Калинин. Фото: "Тверь ВКонтакте".

Георгий Жуков. Фото: "Тверь ВКонтакте".

Михаил Салтыков-Щедрин. Фото: "Тверь ВКонтакте".

Памятник семье. Фото: "Тверь ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU