На лица памятников в Твери надели медицинские маски
На все ключевые памятники Твери неизвестные надели медицинские маски. Автор перфоманса остался неизвестен. Подборку необычных фотографий опубликовал паблик «Тверь Вконтакте».
Мнения комментаторов, в основной массе — единодушны: масок в аптеках нет, а они их на глупости тратят.
Второй лейтмотив обсуждений — нужно ли носить маски.
Тем временем без масок остался памятник Михаилу Тверскому, потому что очень высокий, да и охраны рядом много. По тем же причинам без медицинских масок оказались и памятники Ленину, и Афанасию Никитину.
Отсутствие же в галерее скульптуры рыбака на набережной Волги, можно объяснить тем, что на него всё, что можно уже надевали.
Михаил Круг. Фото: "Тверь ВКонтакте".
Михаил Калинин. Фото: "Тверь ВКонтакте".
Георгий Жуков. Фото: "Тверь ВКонтакте".
Михаил Салтыков-Щедрин. Фото: "Тверь ВКонтакте".
Памятник семье. Фото: "Тверь ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU
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