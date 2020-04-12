2020-04-12T07:03:26+03:00
Происшествия

Мусоровоз в Твери протаранил иномарку

Пострадал один человек
Олег ХАДАЕВ
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Вот что бывает, если забыть про приоритеты. Фото: УГИБДД по Тверской области.Вот что бывает, если забыть про приоритеты. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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На пересечении улиц Красина и Коноплянниковой произошло столкновение легкового автомобиля и мусоровоза. Один человек пострадал.

Перекрёсток Красина и Коноплянниковой находится на выезде на Красинский мост и там часто проезжают мусоровозы, так как рядом расположена база Спецавтохозяйства.

Вот и в этот раз проезд мусоровоза никого не удивил бы, если бы спецмашина при повороте с моста на улицу Коноплянниковой, не предоставила преимущество автомобилю «Хонда», который наоборот, хотел выехать на мост.

В итоге автомобили столкнулись. Пострадал водитель «Хонды», к счастью, без угрозы для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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