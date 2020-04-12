Мусоровоз в Твери протаранил иномарку
На пересечении улиц Красина и Коноплянниковой произошло столкновение легкового автомобиля и мусоровоза. Один человек пострадал.
Перекрёсток Красина и Коноплянниковой находится на выезде на Красинский мост и там часто проезжают мусоровозы, так как рядом расположена база Спецавтохозяйства.
Вот и в этот раз проезд мусоровоза никого не удивил бы, если бы спецмашина при повороте с моста на улицу Коноплянниковой, не предоставила преимущество автомобилю «Хонда», который наоборот, хотел выехать на мост.
В итоге автомобили столкнулись. Пострадал водитель «Хонды», к счастью, без угрозы для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU