2020-04-12T06:36:44+03:00
Происшествия

В АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника

Магазин разгромлен, охранник травмирован
Олег ХАДАЕВ
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Ауди внутри магазина. Фото: VK/Подслушано в ЭммауссеАуди внутри магазина. Фото: VK/Подслушано в Эммауссе
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В VK, в паблике "Подслушано в Эммауссе" появилось видео, как в АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника.

Видно, как в павильон автозаправочной станции на приличной скорости влетает автомобиль Ауди. В этот момент внутри находится охранник и иномарка, круша прилавки и витрины, сносит и охранника.

Непонятно, что стало причиной такого поведения водителя авто.

Очевидно - охранник получил травмы, а АЗС вынуждено будет потратиться на ремонт.

В магазине полная разруха. Фото: VK/Подслушано в Эммауссе

В магазине полная разруха. Фото: VK/Подслушано в Эммауссе

Видео из паблика "Подслушано в Эммауссе" о том, как автомобиль сбивает охранника в магазине АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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