В АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника
В VK, в паблике "Подслушано в Эммауссе" появилось видео, как в АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника.
Видно, как в павильон автозаправочной станции на приличной скорости влетает автомобиль Ауди. В этот момент внутри находится охранник и иномарка, круша прилавки и витрины, сносит и охранника.
Непонятно, что стало причиной такого поведения водителя авто.
Очевидно - охранник получил травмы, а АЗС вынуждено будет потратиться на ремонт.
В магазине полная разруха. Фото: VK/Подслушано в Эммауссе
Видео из паблика "Подслушано в Эммауссе" о том, как автомобиль сбивает охранника в магазине АЗС.
ИСТОЧНИК KP.RU