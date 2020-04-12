12 Апр 2020 2020-04-12T06:36:44+03:00

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В VK, в паблике "Подслушано в Эммауссе" появилось видео, как в АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника.

Видно, как в павильон автозаправочной станции на приличной скорости влетает автомобиль Ауди. В этот момент внутри находится охранник и иномарка, круша прилавки и витрины, сносит и охранника.

Непонятно, что стало причиной такого поведения водителя авто.

Очевидно - охранник получил травмы, а АЗС вынуждено будет потратиться на ремонт.

В магазине полная разруха. Фото: VK/Подслушано в Эммауссе

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/772560" frameborder="0"></iframe> Видео из паблика "Подслушано в Эммауссе" о том, как автомобиль сбивает охранника в магазине АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU