Кредитные каникулы в Твери из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

11 Апр 2020 2020-04-11T09:44:58+03:00

Названы условия, как будут предоставляться кредитные каникулы в Твери из-за коронавируса

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Кредитные каникулы в Твери из-за коронавируса — сейчас мечта многих плательщиков кредитов. Появилась хорошая новость для обладателей ипотечных кредитов: они могут оформить кредитные каникулы.

Для этого должны быть соблюдены два условия: займ не должен превышать два миллиона рублей (это сумма действует на всей территории Тверской области), и доход заёмщика за последний месяц снизился на 30% и более, по сравнению со средним доходом за 2019 год.

Чтобы ипотечные каникулы случились, заёмщику необходимо предоставить банку все подтверждающие снижение дохода документы.

С момента принятия решений о каникулах, никаких финансовых санкций за просрочку платежей к заёмщику применяться не будет.

По истечении срока каникул, выплаты необходимо будет возобновить в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU