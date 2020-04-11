Противопожарный режим в Тверской области будет подкреплён покупкой новой лесохозяйственной и лесопожарной техники

11 Апр 2020 2020-04-11T09:00:17+03:00

Техника у «Лесозащитного противопожарного центра - Тверьлес» есть, но купят ещё. ФОТО: «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес»

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В 2020 году для Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес» будет приобретено 15 лесохозяйственных и 20 лесопожарных машин — трелёвочные трактора, вездеходы, автоцистерны, лесопатрульный комплекс и т. д.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выделено свыше 83 млн рублей, из которых 32 млн рублей – средства областного бюджета.

Всё это происходит на фоне особого противопожарного режима, который будет действовать минимум до 1 июня.

- Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует,- отметил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU