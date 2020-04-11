Больницы в Твери для больных коронавирусом: 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили врачи больницы №6 и ОКБ
Больницы в Твери для больных коронавирусом получили 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 10 для больницы №6 и три в областную клиническую больницу (ОКБ).
Ещё новый стерилизатор получила Тверская станция переливания крови.
Ранее в ОКБ поставили аппарат насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности (ЭКМО).
Всего в процессе закупок 1600 единиц различной медтехники - аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарства, пульсоксиметры, дефибрилляторы и т.д.
Напомним, из резервного фонда правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»