Больницы в Твери для больных коронавирусом: 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили врачи больницы №6 и ОКБ

11 Апр 2020 2020-04-11T08:33:31+03:00

Врачи обеспечиваются всем, что необходимо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с аппаратами искусственной вентиляции лёгких больницы в Твери для больных коронавирусом получили и другое оборудование

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Больницы в Твери для больных коронавирусом получили 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 10 для больницы №6 и три в областную клиническую больницу (ОКБ).

Ещё новый стерилизатор получила Тверская станция переливания крови.

Ранее в ОКБ поставили аппарат насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности (ЭКМО).

Всего в процессе закупок 1600 единиц различной медтехники - аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарства, пульсоксиметры, дефибрилляторы и т.д.

Напомним, из резервного фонда правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU