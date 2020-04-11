2020-04-11T08:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Твери для больных коронавирусом: 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили врачи больницы №6 и ОКБ

Вместе с аппаратами искусственной вентиляции лёгких больницы в Твери для больных коронавирусом получили и другое оборудование
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Врачи обеспечиваются всем, что необходимо.Врачи обеспечиваются всем, что необходимо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Больницы в Твери для больных коронавирусом получили 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 10 для больницы №6 и три в областную клиническую больницу (ОКБ).

Ещё новый стерилизатор получила Тверская станция переливания крови.

Ранее в ОКБ поставили аппарат насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности (ЭКМО).

Всего в процессе закупок 1600 единиц различной медтехники - аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарства, пульсоксиметры, дефибрилляторы и т.д.

Напомним, из резервного фонда правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитные каникулы в Твери из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Противопожарный режим в Тверской области будет подкреплён покупкой новой лесохозяйственной и лесопожарной техники
Больницы в Твери для больных коронавирусом: 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили врачи больницы №6 и ОКБ
Профилактические меры в Твери от коронавируса: обездоленных обеспечат продуктами в рамках благотворительного марафона
Профилактические меры в Твери от коронавируса: полицейские предупреждают жителей через громкоговорители
Закрывать детские площадки начали в Твери
Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты
В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение
Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров
Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий
Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери
Из гаража жителя Твери украли ценное имущество
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей
Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области