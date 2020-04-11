Профилактические меры в Твери от коронавируса: обездоленных обеспечат продуктами в рамках благотворительного марафона
Стартовавший в Твери благотворительный марафон #забота рядом, координируемый Фондом Твери, поставил целью обеспечить продуктами длительного хранения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с веденными профилактическими мерами в Твери от коронавируса.
На призыв фонда уже откликнулся ряд тверских предприятий, которые, кроме продуктов, приобретают для обездоленных, а так же и для волонтеров – маски, перчатки, антисептики.
Приветствуется, если к проекту подключатся добровольцы с личным автотранспортом, которые помогут доставить продуктовые наборы пожилым людям, многодетным семьям и матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU