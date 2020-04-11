Профилактические меры в Твери от коронавируса: обездоленных обеспечат продуктами в рамках благотворительного марафона

11 Апр 2020 2020-04-11T07:27:13+03:00

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Стартовавший в Твери благотворительный марафон #забота рядом, координируемый Фондом Твери, поставил целью обеспечить продуктами длительного хранения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с веденными профилактическими мерами в Твери от коронавируса.

На призыв фонда уже откликнулся ряд тверских предприятий, которые, кроме продуктов, приобретают для обездоленных, а так же и для волонтеров – маски, перчатки, антисептики.

Приветствуется, если к проекту подключатся добровольцы с личным автотранспортом, которые помогут доставить продуктовые наборы пожилым людям, многодетным семьям и матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU