Профилактические меры в Твери от коронавируса: полицейские предупреждают жителей через громкоговорители

11 Апр 2020 2020-04-11T06:39:07+03:00

Полиция проводит профилактические беседы в Твери о коронавирусе. Фото: УМВД по Тверской области.

Полиция информирует горожан о профилактические мерах в Твери от коронавируса

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Полицейские Твери и Тверской области продолжают профилактические меры в Твери от коронавируса.

Пешие и автомобильные патрули через громкоговорители и в личных беседах предупреждают людей о том, что не желательно покидать квартиры и гулять в местах традиционного отдыха горожан.

Так же полицейские продолжают сбор информации о тех людях, кому предписан жёсткий карантин.

- Полицейские рекомендуют жителям Твери не относиться легкомысленно к соблюдению профилактики. Самоуспокоенности быть не должно, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/772433" frameborder="0"></iframe> Полицейские предпринимают профилактические меры в Твери от коронавируса.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU