Профилактические меры в Твери от коронавируса: полицейские предупреждают жителей через громкоговорители
Полицейские Твери и Тверской области продолжают профилактические меры в Твери от коронавируса.
Пешие и автомобильные патрули через громкоговорители и в личных беседах предупреждают людей о том, что не желательно покидать квартиры и гулять в местах традиционного отдыха горожан.
Так же полицейские продолжают сбор информации о тех людях, кому предписан жёсткий карантин.
- Полицейские рекомендуют жителям Твери не относиться легкомысленно к соблюдению профилактики. Самоуспокоенности быть не должно, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
Полицейские предпринимают профилактические меры в Твери от коронавируса.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU