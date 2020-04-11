2020-04-11T06:39:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Твери от коронавируса: полицейские предупреждают жителей через громкоговорители

Полиция информирует горожан о профилактические мерах в Твери от коронавируса
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Полиция проводит профилактические беседы в Твери о коронавирусе. Фото: УМВД по Тверской области.Полиция проводит профилактические беседы в Твери о коронавирусе. Фото: УМВД по Тверской области.
Изменить размер текста:

Полицейские Твери и Тверской области продолжают профилактические меры в Твери от коронавируса.

Пешие и автомобильные патрули через громкоговорители и в личных беседах предупреждают людей о том, что не желательно покидать квартиры и гулять в местах традиционного отдыха горожан.

Так же полицейские продолжают сбор информации о тех людях, кому предписан жёсткий карантин.

- Полицейские рекомендуют жителям Твери не относиться легкомысленно к соблюдению профилактики. Самоуспокоенности быть не должно, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Полицейские предпринимают профилактические меры в Твери от коронавируса.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитные каникулы в Твери из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Противопожарный режим в Тверской области будет подкреплён покупкой новой лесохозяйственной и лесопожарной техники
Больницы в Твери для больных коронавирусом: 13 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили врачи больницы №6 и ОКБ
Профилактические меры в Твери от коронавируса: обездоленных обеспечат продуктами в рамках благотворительного марафона
Профилактические меры в Твери от коронавируса: полицейские предупреждают жителей через громкоговорители
Закрывать детские площадки начали в Твери
Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты
В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение
Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров
Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий
Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери
Из гаража жителя Твери украли ценное имущество
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей
Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области