2020-04-10T21:18:05+03:00
Общество

Закрывать детские площадки начали в Твери

Однако, такие ограничения нельзя назвать повсеместными
Ирина ТАРАСОВА
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Такие площадки можно увидеть в разных районах Твери. Фото: ТИАТакие площадки можно увидеть в разных районах Твери. Фото: ТИА
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Жители Твери начали делиться в социальных сетях фотографиями детских площадок, которые огородили сигнальной лентой. Такие площадки можно увидеть в поселке Химинститута, в Пролетарском и Заволжском районах города. Об этом сообщает ТИА.

Однако, такие ограничения нельзя назвать повсеместными. Во многих районах детские площадки открыты по-прежнему. Поэтому, чья эта инициатива, пока не известно.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Тверской области предпринят ряд ограничительных мер. В том числе "приостановлены посещения гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок и других мест массового пребывания".

ИСТОЧНИК KP.RU

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