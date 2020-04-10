Закрывать детские площадки начали в Твери

10 Апр 2020 2020-04-10T21:18:05+03:00

Такие площадки можно увидеть в разных районах Твери. Фото: ТИА

Однако, такие ограничения нельзя назвать повсеместными

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Жители Твери начали делиться в социальных сетях фотографиями детских площадок, которые огородили сигнальной лентой. Такие площадки можно увидеть в поселке Химинститута, в Пролетарском и Заволжском районах города. Об этом сообщает ТИА.

Однако, такие ограничения нельзя назвать повсеместными. Во многих районах детские площадки открыты по-прежнему. Поэтому, чья эта инициатива, пока не известно.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Тверской области предпринят ряд ограничительных мер. В том числе "приостановлены посещения гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок и других мест массового пребывания".

ИСТОЧНИК KP.RU