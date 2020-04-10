Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты

10 Апр 2020 2020-04-10T18:20:52+03:00

Губернатор поручил внимательнее следить за ценами в связи с обращениями граждан. Фото: ПТО

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Губернатор Игорь Руденя поручил усилить мониторинг цен в торговых сетях и магазинах Верхневолжья. Такое задание глава региона дал 10 апреля на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Игорь Руденя сказал, что это необходимо сделать, так как есть обращения и жалобы от жителей региона. Для составления реальной картины по ценам в магазинах не исключено привлечение независимых экспертов.

Сейчас ежедневный мониторинг ведет министерство промышленности и торговли Тверской области на основании сведений от администраций муниципалитетов и ведущих торговых сетей.

Для выявления и пресечения необоснованного роста цен на товары первой необходимости мониторинг розничных цен ежедневно направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области.

Как сообщает областное правительство, по состоянию на 9 апреля значительного роста цен не наблюдалось.

ИСТОЧНИК KP.RU