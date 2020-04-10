В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение

10 Апр 2020 2020-04-10T18:00:25+03:00

Осужденные навели порядок на воинскомзахоронении в Бежецке Фото: УФСИН России по Тверской области

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Осужденные, отбывающие наказание к принудительным работам на участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии № 6 в Бежецке, приняли участие в благоустройстве воинского захоронения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Осужденные убрали с территории захоронения прошлогодние листья, сломанные ветки и другой мусор, расчистили дорожки.

- На городском воинском захоронении в Бежецке покоятся уроженцы Тверской области, павшие в борьбе с фашизмом во время Великой отечественной войны. Работы по благоустройству такого объекта положительно влияют на осужденных, оказывая на них большое воспитательное воздействие, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU