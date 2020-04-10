Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров

10 Апр 2020 2020-04-10T17:59:07+03:00

Добровольцы помогают пожилым людям с покупкой лекарств, продуктов и прочими делами, ради которых им не стоит выходить из дома в период самоизоляции в Твери

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В Тверской области волонтёры продолжают помогать пожилым людям, чтобы те не выходили из дома в период самоизоляции из-за коронавируса.

По информации правительства Тверской области в регионе работают более 600 волонтёров. Они помогают пожилым людям оплатить квитанции ЖКХ, приносят им продукты из магазина, выносят мусор и ходят в аптеки. В Твери за последние две недели выполнено 125 обращений пожилых людей.

эта работа ведётся в рамках акции «МыВместе». Оставить заявку на помощь добровольцев можно по телефонам 8-800-600-31-99 и 8-800-302-28-69. Также работает федеральная горячая линия – 8-800-200-34-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU