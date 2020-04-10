Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
С 10 по 17 апреля инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ перестал принимать пациентов. В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда. Об этом сообщил областной Минздрав.
- Все больные и лица с подозрением на заражение коронавирусом госпитализируются в Тверь, в инфекционный госпиталь ГБУЗ «Городская клиническая больница №6», - уточнили в ведомстве.
Там для пациентов развернуто 120 коек, а также шесть боксированных коек для оказания помощи детям. Идет ремонт помещений для развертывания дополнительных 600 инфекционных коек в главном корпусе больницы.
Напомним, на сегодняшний день в Тверской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом, пять из них - 10 апреля.
Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные пациенты находятся в инфекционном госпитале горбольницы №6 и получают соответствующее лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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