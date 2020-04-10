В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок

10 Апр 2020 2020-04-10T17:29:19+03:00

В Тверской области суд запретил четыре сайта по продаже медсправок Фото: архив "КП"

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В Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлены четыре интернет-страницы, содержащие информацию о продаже медицинских справок и книжек, а также справок наркологического диспансера, без прохождения медицинского осмотра.

Получить справки мог любой желающий без предварительной регистрации на сайте.

Прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной для распространения на территории РФ, которое рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU