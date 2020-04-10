В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлены четыре интернет-страницы, содержащие информацию о продаже медицинских справок и книжек, а также справок наркологического диспансера, без прохождения медицинского осмотра.
Получить справки мог любой желающий без предварительной регистрации на сайте.
Прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной для распространения на территории РФ, которое рассмотрено и удовлетворено.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU