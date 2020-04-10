2020-04-10T17:29:19+03:00
Общество

В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области суд запретил четыре сайта по продаже медсправок Фото: архив "КП"В Тверской области суд запретил четыре сайта по продаже медсправок Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлены четыре интернет-страницы, содержащие информацию о продаже медицинских справок и книжек, а также справок наркологического диспансера, без прохождения медицинского осмотра.

Получить справки мог любой желающий без предварительной регистрации на сайте.

Прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной для распространения на территории РФ, которое рассмотрено и удовлетворено.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты
В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение
Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров
Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий
Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери
Из гаража жителя Твери украли ценное имущество
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей
Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области