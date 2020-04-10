2020-04-10T17:21:50+03:00
Происшествия

В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий

Ольга ТРОФИМОВА
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Нелегальные табачные изделия производил житель Тверской области Фото: УМВД России по Тверской областиНелегальные табачные изделия производил житель Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с отделением экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Конаковскому району задержали индивидуального предпринимателя, который производит и продавал немаркированную табачную продукцию.

Установлено, что в период с ноября по декабрь 2019 года, мужчина незаконно производил и реализовывал в кафе Конаковского района немаркированную табачную продукцию.

В ходе обысков у подозреваемого изъято 978 ёмкостей табачной смеси, в каждой из которых по 100 грамм готовой продукции, а также оборудование и сырье.

- Сумма дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, составила порядка 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По части 5 статьи 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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