Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
В целях борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 Министерством транспорта Тверской области издан приказ «О проведении межрейсовой дезинфекции транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, в том числе легковым такси» (документ от 08.04.2020 № 153).
Согласно тексту приказа, руководители транспортных организаций всех вышеперечисленных видов обязаны организовать дезинфекцию каждого транспортного средства после выполнения рейса (по прибытию на конечную остановку).
В обязательный перечень работ по дезинфекции для автомобильного транспорта (в том числе такси) входит: обработка поручней, ручек дверей, валидаторов, ручек сидений и других контактных поверхностей салона. В железнодорожном транспорте обрабатывать должны поручни, ручки дверей, ручки сидений, плоскостные поверхности и стены вагонов на высоту 1,5 метра.
Приказ Минтранспорта Тверской области от 08.04.2020 № 153
ИСТОЧНИК KP.RU
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