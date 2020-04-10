Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции

10 Апр 2020 2020-04-10T17:19:23+03:00

Все поручни и поверхности, за которые могут взяться люди, должны обрабатываться дезсредствами. Фото: Виктория ТУШКОВА

Приказ о дезинфекции транспорта в Тверской области из-за коронавируса распространяется на все автобусы, поезда и такси

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В целях борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 Министерством транспорта Тверской области издан приказ «О проведении межрейсовой дезинфекции транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, в том числе легковым такси» (документ от 08.04.2020 № 153).

Согласно тексту приказа, руководители транспортных организаций всех вышеперечисленных видов обязаны организовать дезинфекцию каждого транспортного средства после выполнения рейса (по прибытию на конечную остановку).

В обязательный перечень работ по дезинфекции для автомобильного транспорта (в том числе такси) входит: обработка поручней, ручек дверей, валидаторов, ручек сидений и других контактных поверхностей салона. В железнодорожном транспорте обрабатывать должны поручни, ручки дверей, ручки сидений, плоскостные поверхности и стены вагонов на высоту 1,5 метра.

Приказ Минтранспорта Тверской области от 08.04.2020 № 153

ИСТОЧНИК KP.RU