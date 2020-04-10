Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери

10 Апр 2020 2020-04-10T17:11:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери силами МУП "ЖЭК" продолжаются ремонтные работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети города. Повреждения асфальта убирают при помощи литого асфальтобетона. Работает установка "Магнум", которая ремонтирует покрытие струйно-инъекционным методом.

С начала недели восстановлено 285 кв. метров дороги на улицах 26 июня, Кольцевая, Маяковского, Светлая, Эрнста Тельмана, а также на подъездах к Восточному мосту. Десятого апреля работы велись на бульваре Цанова.

На прошлой неделе отремонтировали 295 квадратных метров на проезде от Московского шоссе до Калининской ЦРБ, улице Можайского, кольце на Октябрьском проспекте, подъездах к Восточному мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU