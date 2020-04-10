2020-04-10T17:11:31+03:00
Общество

Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери

Восстановлено 285 кв. метров полотна
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери продолжается ремонт дорогВ Твери продолжается ремонт дорогФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Твери силами МУП "ЖЭК" продолжаются ремонтные работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети города. Повреждения асфальта убирают при помощи литого асфальтобетона. Работает установка "Магнум", которая ремонтирует покрытие струйно-инъекционным методом.

С начала недели восстановлено 285 кв. метров дороги на улицах 26 июня, Кольцевая, Маяковского, Светлая, Эрнста Тельмана, а также на подъездах к Восточному мосту. Десятого апреля работы велись на бульваре Цанова.

На прошлой неделе отремонтировали 295 квадратных метров на проезде от Московского шоссе до Калининской ЦРБ, улице Можайского, кольце на Октябрьском проспекте, подъездах к Восточному мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты
В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение
Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров
Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий
Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери
Из гаража жителя Твери украли ценное имущество
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей
Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области