2020-04-10T16:59:04+03:00
Происшествия

Из гаража жителя Твери украли ценное имущество

Ущерб составил 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Кражу из гаража раскрыли полицейские в ТвериКражу из гаража раскрыли полицейские в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 23-летний местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили принадлежащее ему имущество. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны жители Твери - 38 и 39 лет. Злоумышленников задержали. Они сознались в содеянном.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они водворены в изолятор временного содержания. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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