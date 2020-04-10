2020-04-10T16:53:10+03:00
Общество

В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством

Случай выявили в Максатихинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Енотовидная собака заразилась бешенством в Тверской областиЕнотовидная собака заразилась бешенством в Тверской областиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Очереной случай бешенства в Максатихинском районе Тверской области выявили у дикого животного специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Зараженной оказалась енотовидная собака.

Животное было убито на территории деревни Ручки Максатихинского района. Патологический материал в лабораторию отправил Россельхознадзор.

Полученные результаты исследований направлены лабораторией в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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