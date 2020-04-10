Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T16:38:53+03:00

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10 апреля на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в госпрограмму «Здравоохранение Тверской области». В итоге её бюджет в 2020 году увеличен на 65,7 млн рублей.

Эти деньги будут направлены на проведение капремонта, покупку медоборудования и мебели, обустройство пандусов в ряде государственных медучреждений региона. Также за счёт части этих средств в областном онкологическом диспансере запланировано отремонтировать помещения под установку линейного ускорителя и компьютерного томографа.

Новое оборудование там устанавливается в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Как подчеркивает Игорь Руденя, сегодня в приоритете – дооснащение больниц современными медаппаратами.

В феврале 2020 года в областном онкодиспансере установлено 67 единиц нового оборудования.

Благодаря этому увеличилось количество операций и их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU