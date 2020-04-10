Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
13 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в медучреждении Твери. 10 – в городскую клиническую больницу №6, три – в областную клиническую больницу. Также на тверскую станцию переливания крови передан новый стерилизатор.
В конце марта свыше 149,4 млн рублей было выделено из резервного фонда правительства региона на закупку средств профилактики, диагностики и лечения коронавируса.
Ранее по поручению губернатора Игоря Рудени также был принят ряд решений о приобретении дополнительного медоборудования и средств защиты.
В результате в областную клиническую больницу ране уже был поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Идет закупка двух аппаратов гемодиализа для ОКБ. Это высокотехнологичное оборудование используется для жизнеобеспечения больных, в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией.
По информации областного правительства, всего для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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