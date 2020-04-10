Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области
В дежурную часть с заявлением об угоне обратился 60-летний житель Бежецка. Мужчина пояснил, что ночью неизвестный угнал принадлежащего его сыну автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный во дворе дома.
По место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что машина не была оборудована сигнализацией. Злоумышленник сломал замок и проник внутрь авто.
Подходящая под описание машина была обнаружена оперативниками в одной из деревень Бежецкого района. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном. Транспортное средство вернули владельцу.
За угон фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU