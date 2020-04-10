2020-04-10T16:01:19+03:00
Звезды

В Твери в преддверии Дня Победы запускают танцевальный флешмоб «Катюша»

Во время онлайн-уроков можно будет повторить движения вальса и танго
Ирина ТАРАСОВА
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Онлайн-уроки пройдут с 13 по 17 апреляОнлайн-уроки пройдут с 13 по 17 апреляФото: Ирина ТАРАСОВА
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Дата празднования 75 - летия Великой Победы все ближе. Несмотря на условия самоизоляции, вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции, многие мероприятия в Твери состоятся, правда перейдут в новый формат.

Одно из них - Бал «Вальс Победы» во Дворце культуры «Пролетарка». В этом году он впервые пройдет в домашних условиях.

С 13 апреля в социальной сети ВКонтакте начнутся онлайн-уроки для танцевального флешмоба «Катюша». Проводить их до 17 апреля будет танцевально – спортивный клуб «Овация» и его руководитель Елена Чечина.

- Не выходя из дома, можно повторить слегка забытые движения вальса «Синий платочек» или танго «Утомленные солнцем», а также разучить «Рио – Риту», мелодия которой в минуты отдыха между боями, согревала на фронте наших солдат, - рассказывают организаторы флешмоба.

Также напомним, что ДК «Пролетарка» в своей группе в соцсетях продолжает эксклюзивный показ уникальных видеозаписей мероприятий прошлых лет, спектаклей любительских театральных студий, а также домашних концертов и мастер – классов творческих студий и коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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