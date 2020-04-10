2020-04-10T16:00:45+03:00
Происшествия

В Тверской области квартирные воры украли у женщины деньги и драгоценности

Злрумышленники задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали квартирног вора Фото: архив "КП"В Тверской области задержали квартирног вора Фото: архив "КП"
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В полицию обратилась 32-летняя жительница Ржева. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и ювелирные украшения на сумму 150 тысяч рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе розыска полицейские установили, что к преступлению мог быть причастен сожитель потепревшей. Пропажу ценностей хозяйка обнаружила после его ухода.

Фигурант был задержан и доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Похищенными деньгами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению, а часть украшений заложил в ломбард.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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