2020-04-10T15:48:39+03:00
Общество

В Ботаническом саду Твери жителям бесплатно раздают черемшу

Пакетики с зелеными "витаминами" висят прямо на заборе
Ольга ТРОФИМОВА
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Взамен на черемшу работникам привозят защитные маски Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"Взамен на черемшу работникам привозят защитные маски Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"
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Ботанический сад Твери уже который день радует жителей областной столицы бесплатной черемшой.

Разноцветные пакетики со свежесорванной зеленью работники сада развешивают на заборе так, чтобы их мог взять любой желающий.

"Витаминная" акция нашла отклик у многих горожан. Люди приходят к воротам, забирают пакетики и благодарят работников сада, даже если в этот момент их нет поблизости.

С кем-то удается пообщаться через забор, на разрешенном расстоянии в полтора метра, кто-то говорит "спасибо" по телефону.

- Сейчас так важно и нужно поддержать иммунитет и друг друга, - отмечают работники сада и обещают собрать еще много черемши. Но при этом убедительно просят приносить пустые пакеты на обмен, потому что "тары" на всех не хвататет.

А сегодня один из жителей взамен на пакет с черемшой подарил сотрудникам защитные маски с цветочным принтом.

Вот такая акция добра. Кстати, забрать пакетик с черемшой можно у входа в Ботанический сад в пер. Шевченко 16.

Узнать, остались ли ещё пакетики можно по телефону: (4822) 52-53-18.

Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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