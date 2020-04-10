До 30 апреля почтовые отделения Тверской области будут работать по другому графику

10 Апр 2020 2020-04-10T14:14:02+03:00

На сегодня определен список «дежурных» отделений почтовой связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коснется это лишь городских отделений связи

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С 9 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции в Тверской области меняется график работы отделений Почты России.

- До 30 апреля почтовые отделения, за исключением «дежурных» отделений связи, будут открыты для посетителей пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь спектр почтовых и финансовых услуг, - уточняет руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегиона Центр — УФПС Тверской области Ирина Сафронова.

Сообщается, что корректировка графика коснется именно городских отделений связи, а вот сельские ОПС продолжат работу в соответствии с графиком, утвержденным ранее. Таким образом, почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

На сегодня определен список «дежурных» отделений почтовой связи, работающих по существующему графику: ОПС 170001 (Тверь, пр-т Калинина, д. 18) и ОПС 170043 (Тверь, Октябрьский пр-т, д.49).

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Если нет крайней необходимости, то Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений и пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Если же визит нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU