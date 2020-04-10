2020-04-10T14:14:02+03:00
Общество

До 30 апреля почтовые отделения Тверской области будут работать по другому графику

Коснется это лишь городских отделений связи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На сегодня определен список «дежурных» отделений почтовой связиНа сегодня определен список «дежурных» отделений почтовой связиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С 9 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции в Тверской области меняется график работы отделений Почты России.

- До 30 апреля почтовые отделения, за исключением «дежурных» отделений связи, будут открыты для посетителей пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь спектр почтовых и финансовых услуг, - уточняет руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегиона Центр — УФПС Тверской области Ирина Сафронова.

Сообщается, что корректировка графика коснется именно городских отделений связи, а вот сельские ОПС продолжат работу в соответствии с графиком, утвержденным ранее. Таким образом, почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

На сегодня определен список «дежурных» отделений почтовой связи, работающих по существующему графику: ОПС 170001 (Тверь, пр-т Калинина, д. 18) и ОПС 170043 (Тверь, Октябрьский пр-т, д.49).

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Если нет крайней необходимости, то Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений и пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Если же визит нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: Губернатор поручил усилить контроль за ценами на продукты
В Тверской области осужденные привели в порядок воинское захоронение
Режим самоизоляции в Твери: за неделю волонтёры выполнили 125 просьб пенсионеров
Коронавирус в Тверской области: инфекционный госпиталь Калининской ЦРКБ временно перестал принимать пациентов
В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже медсправок
В Тверской области задержали крупного производителя "левых" табачных изделий
Дезинфекция транспорта в Тверской области из-за коронавируса: издан приказ об обязательной межрейсовой дезинфекции
Литым асфальтобетоном латают ямы на дорогах Твери
Из гаража жителя Твери украли ценное имущество
В Тверской области енотовидная собака заразилась бешенством
Отрасли здравоохранения Тверской области добавили 65,7 млн рублей
Короновирус в Тверской области: В две больницы передали аппараты ИВЛ
Полицейские задержали автоугонщика в Тверской области