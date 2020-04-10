2020-04-10T13:24:04+03:00
Происшествия

Автомобиль такси попал в ДТП на проспекте 50 лет Октября в Твери

Двое пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 9 апреля, в районе дома №46 на проспекте 50 лет Октября в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавиа", при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем "Мазда 6" под управлением 20-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля "Мазда 6", непристегнутый ремнем безопасности.

С травмами оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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