Автомобиль такси попал в ДТП на проспекте 50 лет Октября в Твери

10 Апр 2020 2020-04-10T13:24:04+03:00

ДТП на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 9 апреля, в районе дома №46 на проспекте 50 лет Октября в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавиа", при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем "Мазда 6" под управлением 20-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля "Мазда 6", непристегнутый ремнем безопасности.

С травмами оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU