Автомобиль такси попал в ДТП на проспекте 50 лет Октября в Твери
Двое пострадали
ДТП на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 9 апреля, в районе дома №46 на проспекте 50 лет Октября в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавиа", при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем "Мазда 6" под управлением 20-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля "Мазда 6", непристегнутый ремнем безопасности.
С травмами оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU