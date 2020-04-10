2020-04-10T13:14:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 500 человек в Тверской области за сутки сделали тест на коронавирус

Всего обследовано 7195 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области за сутки провели более 500 тестов на коронавирусВ Тверской области за сутки провели более 500 тестов на коронавирусФото: Александр ГЛУЗ
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В Тверской области продолжаются профилактические мероприятия против COVID-19.

По данным Роспотребнадзора Тверской области на 10 апреля 2020 года, тесты на коронавирус проведены 7195 гражданам, за минувшие сутки обследовано - 523.

По медцчреждениям статистика распределилась следующим образом: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» - 4795 человек, за истекшие сутки - 325 человек; ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева - 2337 человек, за последние сутки - 192; ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России - 63 человека, за последние сутки - 6.

Напомним, что утром 10 апреля стало известно еще о пяти зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Тверской области - 24 человека.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области обращает внимание, что для жителей региона организована горячая линия по коронавирусной инфекции: 8-800-333-93-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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