2020-04-10T13:03:18+03:00
Происшествия

Пьяная женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Угрозы ее жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадала женщина-водительВ ДТП пострадала женщина-водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла ночью, 10 апреля, на 137-м км автодороги М-10 "Россия", Конаковском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей - "Лада Гранта", под управлением женщины-водителя, и "Хино".

В результате ДТП пострадала водитель "Гранты". Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. После оказания помощи ее отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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