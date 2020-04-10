В Тверской области Госавтоинспекция продолжает контроль пассажирских перевозок

10 Апр 2020 2020-04-10T12:00:51+03:00

В Тверской области продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. В период с 3 по 9 апреля мероприятия состоялись в семи муниципальных образованиях региона.

Сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. В ходе рейдов проверено 60 автобусов, выявлено шесть нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU